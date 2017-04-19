Экономбанк снизил ставки по вкладам в рублях.

Средняя годовая процентная ставка за весь срок хранения средств по вкладу «Особенный» (от 100 тыс. рублей на один год) составила 6,38% (ранее — 6,5%), по «Пенсионному» (от 1 тыс. рублей на два года) — 5,75% (вместо 6%) и «Накопительному» (от 50 тыс. рублей на два года) — 5,87% (6,12%).

«Универсальный» (от 1 тыс. рублей на один год) привлекается под 6% (ранее — под 6,5%) годовых.

По указанным вкладам проценты ежемесячно капитализируются.

«Классический» с выплатой процентов в конце срока договора открывается на сумму от 1 тыс. рублей на 91 день под 6,75% (вместо 7,25%) годовых. Все депозиты, кроме «Классического», можно пополнять.