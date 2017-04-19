Экономбанк снизил ставки по вкладам в рублях.
Средняя годовая процентная ставка за весь срок хранения средств по вкладу «Особенный» (от 100 тыс. рублей на один год) составила 6,38% (ранее — 6,5%), по «Пенсионному» (от 1 тыс. рублей на два года) — 5,75% (вместо 6%) и «Накопительному» (от 50 тыс. рублей на два года) — 5,87% (6,12%).
«Универсальный» (от 1 тыс. рублей на один год) привлекается под 6% (ранее — под 6,5%) годовых.
По указанным вкладам проценты ежемесячно капитализируются.
«Классический» с выплатой процентов в конце срока договора открывается на сумму от 1 тыс. рублей на 91 день под 6,75% (вместо 7,25%) годовых. Все депозиты, кроме «Классического», можно пополнять.
АО «Экономбанк» — средний по размеру активов региональный финансовый институт, один из крупнейших в Саратовской области. Банк обладает неплохо развитой сетью продаж в домашнем регионе. В основе деятельности финансового института лежит привлечение средств от населения в Саратовской области и кредитование местных предприятий и организаций. В настоящее время банк проходит процедуру санации при участии ПАО «Меткомбанк», которое контролирует 99,999% акций кредитной орагнизации.