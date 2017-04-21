Спурт Банк с 5 мая закроет операционный офис «Зеленодольский» в городе Йошкар-Ола, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Информируем Вас о закрытии с 5 мая 2017 года операционного офиса «Зеленодольский» филиала «Марийский» г. Йошкар-Ола АКБ «Спурт» (ПАО), расположенного по адресу: г. Зеленодольск, ул. Королева, д. 1а. Открытые счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц будут переведены в ДО «Центральный» ф-ла «Марийский» г. Йошкар-Ола, расположенный по адресу: г. Волжск, ул. Ленина, д. 62е», — говорится в релизе.

Спурт Банк в пятницу, 21 апреля, приостановил все расходные операции по счетам клиентов, сообщили Банки.ру в кол-центре кредитной организации. «Сегодня по техническим причинам никакие расходные операции по счетам клиентов не производятся», — сказали в банке, уточнив, что полное ограничение будет действовать один день.

В середине марта Спурт Банк ввел ограничение по сумме снятия вкладов в размере 50 тыс. рублей. Председатель правления кредитной организации Евгения Даутова заявляла, что банк намерен снять ограничение в течение недели. Позднее кредитная организация продлила ограничение на неопределенный срок, а с 13 апреля снизила лимит на выдачу наличных с 50 тыс. до 30 тыс. рублей.

Спурт Банк снимет ограничение, если найдет инвесторов для увеличения ликвидности, переговоры ведутся, заявлял начальник отдела маркетинга и рекламы банка Андрей Тригерман.

​Спурт Банк приостановил расходные операции по счетам клиентов

Спурт Банк в пятницу, 21 апреля, приостановил все расходные операции по счетам клиентов, сообщили Банки.ру в кол-центре кредитной организации.

Спурт Банк ПАО «АКБ «Спурт» — средний по размеру активов подконтрольный менеджменту региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Республике Татарстан. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовым источником фондирования деятельности выступают вклады населения (52,9%). Бенефициары банка — группа физических лиц, в которой мажоритарным акционером выступает Евгения Даутова, владеющая 30,00% акций общества.
На текущий момент конечными бенефициарами банка являются председатель правления, член совета директоров Евгения Даутова (30% напрямую и через ООО «Газ-маркет»), ЕБРР (28,25%). Член совета директоров, совладелец ПАО «Нижнекамскнефтехим» Владимир Бусыгин контролирует 13,99% акций кредитной организации, Евгений Сорокин (8,44%), Валерий Чащин (3,95%), АО «Газпромбанк» (3,00%), ЗАО «НКО «НРД» (2,35%), Ильфар Яхин (1,8%), ООО «Банк «Аверс» (1,48%), Светлана Зиганшина (1,12%), ОАО «Таиф» (0,77%), Владимир Михайлов (0,65%), родственники Наиль и Шамиль Юсуповы (0,64%), Анжелика Хасанова (0,46%), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (0,16%) и миноритарии (2,93%).


По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 12,24 млрд рублей (194-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,77 млрд, кредитный портфель — 10,01 млрд, обязательства перед населением — 9,61 млрд.