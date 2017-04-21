Спурт Банк с 5 мая закроет операционный офис «Зеленодольский» в городе Йошкар-Ола, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«Информируем Вас о закрытии с 5 мая 2017 года операционного офиса «Зеленодольский» филиала «Марийский» г. Йошкар-Ола АКБ «Спурт» (ПАО), расположенного по адресу: г. Зеленодольск, ул. Королева, д. 1а. Открытые счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц будут переведены в ДО «Центральный» ф-ла «Марийский» г. Йошкар-Ола, расположенный по адресу: г. Волжск, ул. Ленина, д. 62е», — говорится в релизе.

Спурт Банк в пятницу, 21 апреля, приостановил все расходные операции по счетам клиентов, сообщили Банки.ру в кол-центре кредитной организации. «Сегодня по техническим причинам никакие расходные операции по счетам клиентов не производятся», — сказали в банке, уточнив, что полное ограничение будет действовать один день.

В середине марта Спурт Банк ввел ограничение по сумме снятия вкладов в размере 50 тыс. рублей. Председатель правления кредитной организации Евгения Даутова заявляла, что банк намерен снять ограничение в течение недели. Позднее кредитная организация продлила ограничение на неопределенный срок, а с 13 апреля снизила лимит на выдачу наличных с 50 тыс. до 30 тыс. рублей.

Спурт Банк снимет ограничение, если найдет инвесторов для увеличения ликвидности, переговоры ведутся, заявлял начальник отдела маркетинга и рекламы банка Андрей Тригерман.

​Спурт Банк приостановил расходные операции по счетам клиентов Спурт Банк в пятницу, 21 апреля, приостановил все расходные операции по счетам клиентов, сообщили Банки.ру в кол-центре кредитной организации.

