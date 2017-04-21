Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ).

«И укрепление рубля, и рост реальных процентных ставок — это ужесточение денежно-кредитных условий. Если оно будет происходить довольно быстро, то это, конечно, будет оказывать сдерживающее влияние на экономический рост. Центральный банк своевременно реагирует, мы это видим. Будем ожидать смягчения денежно-кредитных условий», — сказал Орешкин.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что регулятор будет сохранять умеренно жесткую денежно-кредитную политику для стабилизации инфляции на уровне 4%. При этом она не исключила снижения ключевой ставки во II квартале текущего года при сохранении позитивных тенденций в экономике.

Банк России 24 марта снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 9,75% годовых. Регулятор объяснил свое решение тем, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, а также продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности.