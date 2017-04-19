Банк «Холмск» снизил ставки по вкладам в рублях.

«Морской бриз» (от 700 тыс. рублей на 183, 366, 545 дней) привлекается под 7,1—7,6% годовых (ранее — под 7,8—8,2%).

Ставка по вкладу «Хороший выбор» (от 1 млн рублей) составила 7,7% (вместо 8,2%) годовых, по «Выгодному» (от 10 тыс. рублей) — 5,5—7,5% (ранее — 6—8%) годовых. Срок привлечения средств — 1 100 дней.

«VIP» открывается на сумму от 1,4 млн рублей на 370 и 550 дней под 7,7 и 7,8% (прежде — под 8,4 и 8,5%) годовых соответственно.

По указанным вкладам проценты выплачиваются ежемесячно.

«Классический» (от 3 тыс. рублей) привлекается на 31—740 дней под 5,1—7,4% (вместо 5,4—8,1%) годовых. Проценты выплачиваются в конце срока договора.

Все депозиты, кроме «Хорошего выбора», можно пополнять.