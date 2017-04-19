Банк «Холмск» снизил ставки по вкладам в рублях.

«Морской бриз» (от 700 тыс. рублей на 183, 366, 545 дней) привлекается под 7,1—7,6% годовых (ранее — под 7,8—8,2%).

Ставка по вкладу «Хороший выбор» (от 1 млн рублей) составила 7,7% (вместо 8,2%) годовых, по «Выгодному» (от 10 тыс. рублей) — 5,5—7,5% (ранее — 6—8%) годовых. Срок привлечения средств — 1 100 дней.

«VIP» открывается на сумму от 1,4 млн рублей на 370 и 550 дней под 7,7 и 7,8% (прежде — под 8,4 и 8,5%) годовых соответственно.

По указанным вкладам проценты выплачиваются ежемесячно.

«Классический» (от 3 тыс. рублей) привлекается на 31—740 дней под 5,1—7,4% (вместо 5,4—8,1%) годовых. Проценты выплачиваются в конце срока договора.

Все депозиты, кроме «Хорошего выбора», можно пополнять.

Холмск АО «АКБ «Холмск» — небольшой региональный банк со слабо развитой сетью подразделений, представленной в границах Сахалинской области и Приморского края. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады.
На сегодняшний день бывший мэр Холмска, член совета директоров банка Аркадий Кукин совместно с сыновьями Вячеславом (входит в состав совета директоров) и Евгением Кукиными владеют 36,11% акций общества. Члену совета директоров Валерию Веселову принадлежит 10,98%. Член совета директоров Александр Мацук с сыном Дмитрием Мацуком совместно владеют 7,56% акций, Людмила Кожемякина — 7,18%, ОАО «Сахалинское морское пароходство» — 6,13%. Председатель совета директоров Раиса Конева контролирует 5,92%, Александр Ким — 5,76%, Якуп Алегедпинов и его сын Михаил Алегедпинов совместно владеют 4,98% акций общества, Борис Мельников — 1,65%, Игорь Илюшин — 1,44%, ЗАО «СК «Акомс» — 1,08%, Анатолий Аксенов — 1,07%, ЗАО «Холмсккомбанк» — 0,95%, «Адамант Холдингс Лимитед» — 0,67%, Людмила Романовская — 0,27%, Владимир Никулин — 0,22%, Михаил Романовский, член совета директоров Александр Матвеев и Валерий Шубин — по 0,01%. На миноритариев приходится 7,45% акций банка.


По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 1,65 млрд рублей (447-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,32 млрд, кредитный портфель — 0,53 млрд, обязательства перед населением — 0,85 млрд.