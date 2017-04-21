Коэффициент «бонус-малус» (КБМ) меньше 1, то есть скидку за безаварийность по ОСАГО, имеют 79% российских автомобилистов. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

По его словам, за I квартал 2017 года этот показатель вырос на 1 процентный пункт, а число водителей со скидкой по ОСАГО — на 0,5 млн человек. Так, на конец 2016 года скидку имели 49 млн человек (78%), тогда как по состоянию на конец I квартала 2017-го водителей со скидками насчитывалось уже 49,5 млн (79%).

Юргенс также сообщил, что скидку более 20% (то есть КБМ менее 0,8) по итогам I квартала 2017 года имеют 32% автомобилистов (20 млн человек). Максимальную скидку в размере 50% (КБМ равен 0,5) получили 13,48% водителей (8,42 млн человек).

Президент союза напомнил, что РСА с 1 декабря 2015 года упростил порядок корректировки КБМ. Если автовладелец не согласен со значением КБМ, определенным при расчете стоимости ОСАГО, то он может обратиться в свою страховую компанию по действующему договору или в ту компанию, с которой планирует заключить новый договор, с соответствующим заявлением. Если по итогам проверки будет выявлено, что КБМ применен неверно, компания исправит значение данного коэффициента.

С начала действия упрощенного порядка этой процедурой воспользовались уже почти 1,4 млн автовладельцев — столько заявлений поступило в РСА от страховщиков.

«Развитие этих сервисов улучшает взаимодействие страховщика и потребителя, повышает качество услуги ОСАГО, соответственно, снижается число жалоб и обращений по поводу применения коэффициента. Надеемся, что в дальнейшем система КБМ будет совершенствоваться», — сказал Юргенс.

Он обратил внимание автовладельцев на необходимость своевременного представления данных об изменениях, которые были внесены в документы, используемые при составлении договора ОСАГО, например если это касается смены паспортных данных или водительского удостоверения. При отсутствии корректных сведений автоматизированная информационная система РСА не сможет правильно рассчитать коэффициент. Так, при изменении фамилии АИС не найдет первоначальные данные и КБМ автоматически будет равен 1, как для нового водителя.

Другим случаем, когда коэффициент может быть повышен, является ситуация, при которой водитель вписан в несколько полисов ОСАГО, среди которых есть и документы с «плохой» историей. Потерей повышающего коэффициента чреват и существенный перерыв в страховании или приобретение фальшивого полиса ОСАГО, указал Юргенс.



Коэффициент «бонус-малус» может повышать или понижать стоимость полиса в зависимости от наличия или отсутствия страховых случаев в предыдущие периоды страхования.