Пресненский районный суд Москвы продлил до 24 июня срок содержания под стражей бизнесмена Арама Петросяна, обвиняемого в терроризме и захвате заложников в столичном отделении Ситибанка, сообщила в пятницу РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Как следует из материалов дела, вечером 24 августа 2016 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из столичных банков неизвестный мужчина удерживает заложников. По версии следствия, Петросян проследовал в банк, расположенный на Большой Никитской улице, где удерживал четырех человек и угрожал взрывом находящегося у него на груди прямоугольного предмета, похожего на взрывное устройство. По истечении нескольких часов мужчина отпустил всех заложников и вышел из здания. Как после сообщало следствие, в ходе допроса Петросян пояснил, что хотел привлечь внимание к своей проблеме и в действительности убивать заложников не хотел. Он полностью признал вину и дал изобличающие показания в совершении инкриминируемого ему преступления.



Действия Петросяна квалифицированы как захват заложников; кроме того, мужчине было предъявлено обвинение по статье о терроризме, с чем он не согласен. Эксперты признали его вменяемым.

Против захватчика Ситибанка в Москве возбуждено дело о теракте Следствие предъявило обвинение в терроризме предпринимателю Араму Петросяну по делу о захвате отделения Ситибанка в центре Москвы. Об этом сообщил следователь на заседании Пресненского суда Москвы по вопросу о продлении обвиняемому срока содержания под стражей.