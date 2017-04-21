Стоимость барреля нефти марки Brent в ходе торгов в пятницу опустилась ниже 52 долларов, марки WTI — ниже 50 долларов.



В последний раз цена нефти Brent находилась на уровне ниже 52 долларов за баррель 29 марта 2017 года.

Цена июньских контрактов на Brent к 18:15 мск упала до 51,85 доллара за баррель. Котировки июньских фьючерсов на нефть WTI на 18:38 мск уменьшились на 1,13 доллара, составив 49,58 доллара за баррель.

«Полагаем, что цены энергоносителя на следующей неделе будут определяться диалогом между странами ОПЕК и Россией. Вероятности реализации сценариев продления и непродления сделки ОПЕК пришли почти к полному равенству, и любое заявление официальных лиц как со стороны картеля, так и от ведущего экспортера вне ОПЕК будет ощутимо влиять на настроения инвесторов. Возможности для дальнейшего снижения цен остаются — в том случае, если заседание комитета по мониторингу сделки ОПЕК пройдет в традиционном ключе, картель проигнорирует рекомендации комитета о необходимости продления пакта, ожидания трейдеров снова могут пошатнуться, и цены опустятся в диапазон 50—52 доллара. В том случае, если трейдеры не получат четкого сигнала ни от одной из сторон, нефтяные котировки вряд ли смогут выйти из коридора 52—54 доллара», — комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович.

