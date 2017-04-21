Торги акциями на Московской бирже закрылись ростом. Так, индекс ММВБ повысился на 0,65% до 1 944,72 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,08% до 1 084,17 пункта.



Акции Сбербанка подорожали на 0,56%, «Газпрома» — на 0,44%, ВТБ — на 0,93%, Московской биржи — на 1,7%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» упали в цене на 0,8%.

«В пятницу, 21 апреля, российские фондовые индексы ММВБ и РТС с начала торгов продолжили рост. Мы видим влияние нескольких сдерживающих дальнейшее восхождение российских индексов факторов. В первую очередь, это сохраняющаяся геополитическая напряженность в мире и соответствующие риски. Во-вторых, сказывается приближение выходных», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.