Альфа-Банк достиг мирового соглашения с компаниями, связанными с президентом футбольного клуба ЦСКА Евгением Гинером, передает РИА Новости из Арбитражного суда Москвы. Соглашение касается иска Альфа-Банка о взыскании с ООО «Элекс-полюс кар», 25% которого принадлежит Гинеру, более 91,6 млн долларов. Претензии Альфа-Банка связаны с кредитным договором от 27 марта 2013 года. Соответчиками по иску выступают ООО «Чудовский фарфор» и ООО «Старт-Авиацентр», долями в которых также владеет Гинер.

Речь идет об иске Альфа-Банка, поданном к Гинеру в 2016 году. Тогда представитель банка заявил, что иск к президенту клуба ЦСКА связан с невыполнением заемщиком условий по кредиту на 104 млн долларов. Гинер был поручителем по этому кредиту. В июне Мещанский суд Москвы взыскал с Гинера свыше 98 млн долларов, удовлетворив требования Альфа-Банка в полном объеме. Также с него и двух поручителей был взыскан долг по кредиту в размере 3,57 млн долларов. Президент ЦСКА подал апелляцию на решение, но Мосгорсуд отклонил ее.

О том, что банк и Гинер близки к заключению мирового соглашения, РБК сообщили в пресс-службе Альфа-Банке в марте.

По данным агентства, мировое соглашение будет утверждено к слушаниям, назначенным на 27 апреля. Они были отложены в связи с тем, что у судьи Светланы Белицкой были замечания к некоторым частям договора. В частности, к положениям об обеспечительных мерах по кредиту и о требованиях об обращении взыскания.

Альфа-Банк и президент ЦСКА Евгений Гинер близки к урегулированию задолженности Альфа-Банк и бизнесмен, президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер подтвердили намерение урегулировать судебный спор, несмотря на вынесенное на днях решение Московского городского суда в пользу Альфа-Банка. Соответствующее сообщение банк распространил в четверг.