Альфа-Банк достиг мирового соглашения с компаниями, связанными с президентом футбольного клуба ЦСКА Евгением Гинером, передает РИА Новости из Арбитражного суда Москвы. Соглашение касается иска Альфа-Банка о взыскании с ООО «Элекс-полюс кар», 25% которого принадлежит Гинеру, более 91,6 млн долларов. Претензии Альфа-Банка связаны с кредитным договором от 27 марта 2013 года. Соответчиками по иску выступают ООО «Чудовский фарфор» и ООО «Старт-Авиацентр», долями в которых также владеет Гинер.
Речь идет об иске Альфа-Банка, поданном к Гинеру в 2016 году. Тогда представитель банка заявил, что иск к президенту клуба ЦСКА связан с невыполнением заемщиком условий по кредиту на 104 млн долларов. Гинер был поручителем по этому кредиту. В июне Мещанский суд Москвы взыскал с Гинера свыше 98 млн долларов, удовлетворив требования Альфа-Банка в полном объеме. Также с него и двух поручителей был взыскан долг по кредиту в размере 3,57 млн долларов. Президент ЦСКА подал апелляцию на решение, но Мосгорсуд отклонил ее.
О том, что банк и Гинер близки к заключению мирового соглашения, РБК сообщили в пресс-службе Альфа-Банке в марте.
По данным агентства, мировое соглашение будет утверждено к слушаниям, назначенным на 27 апреля. Они были отложены в связи с тем, что у судьи Светланы Белицкой были замечания к некоторым частям договора. В частности, к положениям об обеспечительных мерах по кредиту и о требованиях об обращении взыскания.
Альфа-Банк и бизнесмен, президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер подтвердили намерение урегулировать судебный спор, несмотря на вынесенное на днях решение Московского городского суда в пользу Альфа-Банка. Соответствующее сообщение банк распространил в четверг.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России.
По состоянию на октябрь 2016 года акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); оставшиеся 0,11% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%), Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 2 376,71 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 350,46 млрд, кредитный портфель — 1 413,60 млрд, обязательства перед населением — 662,95 млрд.