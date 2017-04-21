Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на 19:00 мск повысился на 33 копейки по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 56,53 рубля. Курс евро увеличился на 21 копейку, остановившись на отметке 60,46 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 56,57 рубля, минимальный — 55,98. Всего за торговый день совершено 29 223 сделки на 2 млрд 711 млн 255 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 60,52 рубля, минимальный — 60,09. Всего за торговый день совершено 3 283 сделки на 190 млн 518 тыс. евро.