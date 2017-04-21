Агентство по страхованию вкладов с 24 апреля начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Росэнергобанка, чья лицензия была отозвана 10 апреля текущего года. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно полученному агентством реестру обязательств банка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 34,3 млрд рублей могут обратиться порядка 44 тыс. вкладчиков. Напомним, что АСВ предварительно оценивало общий объем выплат по данному страховому случаю в несколько меньшую сумму — 33,9 млрд. В сегодняшнем сообщении уточняется, что примерно 670 вкладчикам со счетами (вкладами) для предпринимательской деятельности причитается около 103,5 млн рублей страховки.

Компенсации будут выплачиваться в 17 субъектах РФ, в том числе в Москве и Московской области объем выплат может достичь примерно 13,6 млрд рублей (за страховкой могут обратиться порядка 15,9 тыс. вкладчиков), в Санкт-Петербурге — 2,2 млрд (2,7 тыс. человек), в Краснодарском крае — 3,7 млрд ( 5 тыс. человек), в Астраханской области — около 2,1 млрд (3,4 тыс. вкладчиков), в Архангельской области — 2,3 млрд (3,2 тыс. человек), в Ростовской области — 2 млрд (2,6 тыс. человек), в Саратовской области — 1,5 млрд (2 тыс. человек), в Ярославской области — 1,4 млрд рублей (также порядка 2 тыс. вкладчиков), в Воронежской области — 1,1 млрд (1,4 тыс. человек).

В период до 24 апреля 2018 года прием заявлений на выплату возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также сами выплаты осуществляются через Сбербанк, ВТБ 24, банк «ФК Открытие» и Росгосстрах Банк, при этом получатели страховки распределены между банками-агентами в зависимости от своего места жительства, начальной буквы фамилии и принадлежности к определенной категории вкладчиков (для удобства можно воспользоваться сервисом «Найти свой банк-агент» на сайте АСВ). О выплатах после указанной даты АСВ сообщит дополнительно.

По счетам эскроу принимает заявления на страховку и осуществляет выплаты само агентство. Адрес и подробная информация о порядке получения возмещения приводятся на сайте.

С клиентами Росэнергобанка из Знаменска Астраханской области, у которых в банке были одновременно и предпринимательские счета, и обычные вклады, также рассчитается само АСВ.



В агентстве напоминают, что возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая (включая проценты), но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Возмещение по договорам счетов эскроу выплачивается в размере не более 10 млн рублей.

