Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал о том, какие данные позволяют ему делать выводы о начале устойчивого экономического роста в России.

«Есть некие жесткие цифры, на которые точно можно ориентироваться, которые уже не изменятся. Например, что происходит с потреблением электроэнергии? Мы видим, что рост сейчас к уровню прошлого года выше 2%. Такое происходит не так часто на самом деле», — сказал Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также отметил рост грузооборота на транспорте, который за последний месяц вырос на 8% в годовом выражении.

«Или, например, с точки зрения розничных продаж, довольно крупный блок розничных продаж — это продажи автомобилей. Мы видим в марте рост на 9,4% к уровню прошлого года. Это тоже происходит не на пустом месте. Рост инвестиционного импорта означает, что инвестиции в переоборудование, модернизацию — рост больше 20%», — перечислил министр. «Эти все элементы позволяют говорить о том, что экономика двигается вперед», — добавил Орешкин.

Он отметил, что как только Росстат получит больше статистической информации, ведомство сделает уточнения. «Это может найти отражение в данных Росстата в дальнейшем», — пояснил он.

По данным Росстата, рост промышленного производства в марте 2017 года по сравнению с февралем 2017-го составил 12,7%. Оборот розничной торговли в РФ сократился в марте на 0,4%, до 2,353 трлн рублей. Темп падения оборота в марте в годовом выражении стал минимальным с начала сокращения показателя в 2015 году. По сравнению с февралем оборот ретейла в марте увеличился на 7,9%.