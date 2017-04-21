Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги банка «Агропромкредит»: долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте — на уровне «B2», базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности — на уровне «b2», долгосрочную оценку риска контрагента — на уровне «B1(cr)», краткосрочные депозитные рейтинги — на уровне «Not Prime», краткосрочную оценку риска контрагента — на уровне «Not Prime(cr)». По долгосрочным депозитным рейтингам и в целом по рейтингам банка сохранен «негативный» прогноз.

Как поясняется в релизе агентства, подтверждение рейтингов «Агропромкредита» отражает укрепление позиций банка по капиталу (по состоянию на 1 апреля 2017 года значение его норматива достаточности основного капитала (Н1.2) достигло 15,6%), наличие у него хорошего запаса ликвидности (на указанную дату необремененные ликвидные активы составляют почти 50% совокупных активов), а также мнение Moody's об окончании спада в российской экономике и, соответственно, отсутствие ожиданий дальнейшего формирования значительного объема проблемных ссуд в банке.



«Негативный» прогноз по рейтингам обусловлен тем, что, по мнению Moody's, бизнес «Агропромкредита», несмотря на постепенное снижение рисков, влияющих на качество активов, все еще испытывает трудности из-за убыточности банка до формирования резервов; для возвращения к стабильной прибыльности от банка потребуется существенная оптимизация издержек. Дополнительным риском для комфортного сейчас запаса капитала банка и его кредитного профиля в целом является значительный объем непрофильных активов (земельные участки и пакет акций), которые по состоянию на конец 2016 года составляют примерно 16% совокупных активов «Агропромкредита» и более 100% его акционерного капитала.