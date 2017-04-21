Российское правительство утвердило список кандидатов в совет директоров АО «ГЛОНАСС». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.
Среди кандидатов — министр экономического развития Максим Орешкин, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров и зампред правительства Дмитрий Рогозин.
Помимо них в список вошли начальник центра ФСБ России Андрей Ивашко, генеральный конструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин и заместитель министра внутренних дел Александр Махонов.
Всего в совет директоров выдвинуты 12 человек. В качестве независимого директора — президент ООО «Управляющая компания «Дело» Сергей Шишкарев.