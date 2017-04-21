Объявление о санации банка «Пересвет» — возможно, самое спорное решение ЦБ за все время «правления» Эльвиры Набиуллиной. Оно ставит под сомнение независимость Банка России и подрывает веру в наличие хоть сколько-нибудь объективных критериев, по которым мертвый банк у нас отличается от живого.

