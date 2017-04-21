Ставки по ипотечным кредитам в России к 2020 году могут опуститься до 7%, заявил в пятницу на конференции «Ипотечное кредитование в России» руководитель аналитического центра АИЖК Михаил Гольдберг.

По его словам, в конце этого года — начале следующего ставки опустятся ниже 10%.

«Что касается 6—7% — если инфляция стабилизируется на уровне 4%, я не вижу никаких глобальных причин, почему такую ставку в среднесрочной перспективе трех — пяти лет мы не можем увидеть», — сказал Гольдберг, добавив, что к 2020 году ставка 7% вполне реальна.

По данным АИЖК, ставки предложения ипотечных кредитов в I квартале 2017 года снизились до рекордно низкого уровня: базовая ставка АИЖК по ипотеке для новостроек составляет 10,5%, ставки основных банков — Сбербанка и ВТБ — от 10,4% и от 10,6% соответственно.