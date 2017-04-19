Временная администрация по управлению банком «Пересвет» решила уменьшить размер уставного капитала финучреждения до одного рубля с 1,91 млрд рублей, следует из материалов кредитной организации.

«Уменьшить размер уставного капитала акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «Пересвет» до 1 рубля 00 копеек путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций… номинальной стоимостью 1 910 776 728 рублей», — говорится в сообщении.



Напомним, 19 апреля Банк России сообщил о начале процедуры финансового оздоровления с применением механизма bail-in в отношении АКБ «Пересвет». Более 70 кредиторов банка добровольно изъявили желание принять участие в финансовом оздоровлении банка путем конвертации средств, размещенных в этой кредитной организации, в объеме 69,7 млрд рублей в 15-летние субординированные облигации. Субординированные облигации, согласно нормативам Центробанка, могут учитываться в капитале кредитной организации.