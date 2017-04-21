Общая сумма взносов стран — членов Международного валютного фонда (МВФ) в 2016 году составила 400 млрд долларов, сообщает фонд в пятницу.

«Общая сумма взносов членов МВФ в рамках двусторонних соглашений о займах в 2016 году достигла около 400 млрд долларов. Эти ресурсы помогут сохранить кредитные возможности МВФ», — говорится в распространенном организацией заявлении.

«Эти обязательства сохранят общий кредитный потенциал МВФ и обеспечат уверенность в том, что фонд будет по-прежнему в состоянии удовлетворять потребности наших членов», — приводятся в сообщении слова главы фонда Кристин Лагард.

Взносы, поступившие от 35 крупнейших членов фонда, сделали возможным заключение 20 соглашений на общую сумму 211 млрд долларов.