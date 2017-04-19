Федеральный суд в Сиэтле приговорил сына депутата Госдумы, россиянина Романа Селезнева, к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Его обвинили в краже и продаже 1,7 млн номеров кредитных карт.

Селезнев незадолго до приговора подписал признательные показания, но прокуроры все равно требовали приговорить его к 30 годам заключения. У суда была возможность назначить россиянину любой срок вплоть до пожизненного. Защита пока не решила, будет ли обжаловать приговор. Также, по словам адвоката, его подзащитный готов возместить ущерб жертвам кибермошенничества.



Сам Селезнев назвал себя политзаключенным и попросил помощи у российского правительства.

«Я был похищен США, и они знают, что это правда. Теперь они хотят послать сигнал всему миру, используя меня в качестве пешки. Я уважаю и понимаю необходимость правосудия, но сегодня правосудия не было. Для меня, с моими ранами и в моем физическом состоянии из-за травмы головы, сегодняшний приговор был смертным», — говорится в письменном заявлении Селезнева, которое зачитал его адвокат Игорь Литвак.

В августе 2016 года присяжные признали Селезнева виновным по 38 из 40 пунктов обвинения. Обвинение заявило, что россиянин нанес ущерб на 170 млн долларов. По данным прокуратуры, в компьютере Селезнева хранились 1,7 млн украденных номеров кредитных карт, а всего он похитил почти 3 млн номеров.

Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Россиянина схватили на Мальдивских островах агенты американской спецслужбы и вывезли в США. Защита, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали случившееся похищением и нарушением норм международного права. Из-за дела Селезнева Россия внесла в санкционный список четверых сотрудников Минюста США.