В адрес банка «ФК Открытие» и его саратовского филиала поступил иск о банкротстве от ООО «Русский лизинговый центр», сообщает агентство деловых новостей «Бизнес-вектор», которое пишет об экономике и бизнесе Поволжья.
Заявление в Арбитражный суд Саратовской области компания подала 19 апреля, размер исковой суммы пока неизвестен. Судиться с банком обычным порядком лизинговая организация даже не пыталась, указывает агентство, уточняя, что и у банка «Открытие» нет к ней претензий, так что суть дела пока остается непонятной.
Долгое время ООО «Русский лизинговый центр» не судилось ни с кем в принципе. Последние его дела, до подачи заявления о банкротстве банка «Открытие», была завершены в 2014—2015 годах. Долгов у компании нет, во всяком случае как ответчик она нигде не фигурирует, указывает «Бизнес-вектор».
Русский Лизинговый Центр — небольшая саратовская компания с уставным капиталом в 30 тыс. рублей. Она была учреждена в Саратове в 2006 году Юлией Ключниковой и Ириной Кутузовой, в качестве юридического адреса фирмы указана одна из квартир в Мирном переулке. Согласно данным ЕГРЮЛ, центр занимается услугами по лизингу автотранспорта и сельскохозяйственных машин.
В 2015 году организацию постигло 40-процентное падение выручки: с 97,3 млн до 57,8 млн рублей. Год компания закончила с убытком в 20 млн рублей против прибыли в 2,5 млн в 2014 году. Сейчас ООО «Русский лизинговый центр» официально находится в состоянии ликвидации.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 2 744,63 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 268,22 млрд, кредитный портфель — 1 700,67 млрд, обязательства перед населением — 530,74 млрд.