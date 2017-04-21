В адрес банка «ФК Открытие» и его саратовского филиала поступил иск о банкротстве от ООО «Русский лизинговый центр», сообщает агентство деловых новостей «Бизнес-вектор», которое пишет об экономике и бизнесе Поволжья.

Заявление в Арбитражный суд Саратовской области компания подала 19 апреля, размер исковой суммы пока неизвестен. Судиться с банком обычным порядком лизинговая организация даже не пыталась, указывает агентство, уточняя, что и у банка «Открытие» нет к ней претензий, так что суть дела пока остается непонятной.

Долгое время ООО «Русский лизинговый центр» не судилось ни с кем в принципе. Последние его дела, до подачи заявления о банкротстве банка «Открытие», была завершены в 2014—2015 годах. Долгов у компании нет, во всяком случае как ответчик она нигде не фигурирует, указывает «Бизнес-вектор».

Русский Лизинговый Центр — небольшая саратовская компания с уставным капиталом в 30 тыс. рублей. Она была учреждена в Саратове в 2006 году Юлией Ключниковой и Ириной Кутузовой, в качестве юридического адреса фирмы указана одна из квартир в Мирном переулке. Согласно данным ЕГРЮЛ, центр занимается услугами по лизингу автотранспорта и сельскохозяйственных машин.



В 2015 году организацию постигло 40-процентное падение выручки: с 97,3 млн до 57,8 млн рублей. Год компания закончила с убытком в 20 млн рублей против прибыли в 2,5 млн в 2014 году. Сейчас ООО «Русский лизинговый центр» официально находится в состоянии ликвидации.