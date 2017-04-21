Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов предложил ввести ипотеку для отдельных категорий граждан по ставке 5%.



«Мы считаем, что сегодня ипотека под 5% только для нуждающихся, не всем, на общий объем 170 миллиардов рублей может привести к удвоению строительного рынка», — сказал Титов.



Он отметил, что экономика РФ может ускориться до 5% к 2019 году. Минстрой и Центробанк, в свою очередь, во второй половине текущего года рассчитают модель нагрузки на бюджет при субсидировании ипотечной ставки на жилье в новостройках до 5—7%.

«Во второй половине года мы посмотрим еще раз, проанализируем и попробуем вместе с ЦБ высчитать модель, какая все-таки нагрузка появится в случае принятия таких решений», — сказал министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

По его словам, предложение субсидировать процентную ставку по ипотеке до 5% или 7%, «конечно, очень заманчиво», но надо также учитывать долгосрочную нагрузку на бюджет.