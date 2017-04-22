Минфин считает, что физлица должны платить НДФЛ с доходов по депозитам, этот вопрос все равно будет ставиться. Об этом сообщил журналистам замглавы Минфина Илья Трунин.

«Мы считаем, что в этом направлении надо идти, потому что не очень понятно, почему такой вид дохода не облагаем вовсе. Я не могу найти рациональных объяснений. Я считаю, что даже если мы не будем ставить этот вопрос, то он все равно будет ставиться в политическом плане», — сказал замминистра.

Трунин отметил, что не понимает, почему даже с зарплат ниже среднего — 20, 15, 10 тыс. рублей — удерживается налог на доход физических лиц, а если человек получает 1 млн рублей дохода по процентам, то не платит ни рубля НДФЛ с этих доходов.

По его словам, Минфин пока это не предлагает официально, но, возможно, такие предложения возникнут в ходе налоговой реформы.

В настоящее время, согласно законодательству, облагаются налогом доходы физлиц, полученные по рублевым депозитам, если процентная ставка банка на 5 процентных пунктов превышает ставку рефинансирования ЦБ РФ. При этом облагается налогом только доход, полученный от разницы между ставкой по депозиту и ставкой ЦБ плюс 5 п. п. По вкладам в иностранной валюте это положение действует при превышении ставки по депозиту 9% годовых.