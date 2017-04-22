Страховая группа «УралСиб» завершила передачу портфеля по ОСАГО, ДоСАГО и автокаско страховой компании «Опора». Акт приема-передачи стороны подписали 19 апреля, выяснило АСН.

Таким образом, с 19 апреля 2017 года все права и обязанности по договорам ОСАГО, ДоСАГО и автокаско перешли от «УралСиба» к «Опоре».

Ранее представитель СГ «УралСиб» пояснял, что после передачи портфеля по моторному страхованию компания сконцентрируется на корпоративном бизнесе, банкостраховании и партнерских программах, развитии страхования жизни.

В свою очередь первый заместитель гендиректора СК «Опора» Павел Башнин заявил, что клиентам СГ «УралСиб» переживать не стоит. В соответствии с законом обязательства перед ними будет нести «Опора», отлаженная инфраструктура и представительства которой в регионах позволят урегулировать все убытки клиентов «УралСиба».

По данным РСА, за 2016 год СГ «УралСиб» заключила 269,7 тыс. договоров ОСАГО, получила 1,8 млрд рублей премии (17-е место в рэнкинге по сборам) и выплатила 3,4 млрд рублей возмещения. По данным ЦБ, автокаско за девять месяцев 2016 года принесло компании 1,1 млрд рублей премии (15-е место в рэнкинге) по 22,7 тыс. договоров, а выплаты превысили 2,2 млрд рублей.

Сборы «Опоры» по ОСАГО в 2016 году, по данным РСА, составили 99,9 млн рублей (64-е место), выплаты — 7,2 млн рублей, число заключенных договоров — 13,2 тыс. По данным ЦБ, автокаско за девять месяцев 2016 года принесло компании 117,9 млн рублей премии (42-е место), выплаты составили 89,9 млн рублей, а количество договоров — 6,4 тыс.

Обязательства СГ «УралСиб» по ОСАГО и каско может взять на себя СК «Опора» Страховая группа «УралСиб» планирует передать портфель по ОСАГО, ДоСАГО и автокаско страховой компании «Опора», стало известно Агентству страховых новостей (АСН). Если эту сделку одобрит ЦБ и она состоится, «Опора» примет на себя обязательства перед 300 тыс. застрахованных, указывают в АСН.

УралСиб АО «Страховая группа «УралСиб» – крупная универсальная страховая компания федерального масштаба, ключевой участник одноименной страховой группы. По итогам 2015 года СГ «УралСиб» заняла 15-е место по размеру собранных страховых премий (12,79 млрд рублей) и 34-е место – по размеру перестраховочных премий (115,16 млн рублей). По итогам работы в 2015 году в страховом портфеле компании наиболее существенную долю в размере 74,19% занимало автострахование. Региональная сеть компании представлена в 150 городах 53 регионов России. Головной офис находится в Москве. Банк России приказом от 11.08.2016 года № ОД-2599 ограничил действие лицензии на осуществление страхования по виду обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств АО «Страховая группа «УралСиб» в связи с неисполнением предписания Банка России.

