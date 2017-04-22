ВЭБ рассматривает предложения четырех инвесторов по покупке украинского дочернего Проминвестбанка, конкретика может появиться к середине мая, заявил глава ВЭБа Сергей Горьков.

«Мы в финальной стадии, у нас три предложения, появилось еще одно, уже четыре. Все они находятся в международной или украинской юрисдикции. Так как на последнем этапе появились новые инвесторы, мы вынуждены немного доуточнять позицию. Наверное, уже к середине мая мы сможем что-то более конкретное сказать», — сообщил он журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума.

ВЭБ планирует продать в первом полугодии 2017 года три дочерних банка: «Глобэкс», Связь-Банк и украинский Проминвестбанк. Среди интересантов на украинский актив называлась венгерская банковская группа OTP.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («внучка» Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.