Стремление ограничить рост числа безработных ставит под вопрос возможности повышения темпов роста экономики, поэтому государству, возможно, придется смириться с увеличением безработицы. Об этом заявил замминистра экономического развития Олег Фомичев на сессии Красноярского экономического форума, посвященной проблемам демографии.

«Если мы говорим о привлечении на рынок труда новых категорий населения, то это начинает впрямую противоречить другому нашему направлению политики, которое называется «борьба с безработицей». На уровне регионов есть жесткая установка, это входит в число показателей оценки эффективности губернаторов — по уровню безработицы: высвобождать работников с текущих рабочих мест, мягко говоря, не рекомендуется», — сказал Фомичев.

По его словам, новых рабочих мест создается немного и трудоустроить высвобождаемых работников становится трудно.

«И мы попадаем в проблему «курицы и яйца». Новые предприятия не создаются, потому что под новые проекты у нас нет необходимого количества и качества занятых, а эти занятые не высвобождаются с текущих рабочих мест, низкопроизводительных и неэффективных, потому что их некуда трудоустроить», — сказал Фомичев.