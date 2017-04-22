Полный отказ от трудовых книжек в РФ произойдет по мере запуска федеральной налоговой службой (ФНС) единого реестра. Такое мнение высказал в рамках пленарной сессии на Красноярском экономическом форуме вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Это уже не прорывная идея. Очевидно, что это практически уже произошло в реальности, но в законодательстве мы еще цепляемся зачем-то. От печатей юрлиц мы уже фактически ушли, также от трудовых книжек уйдем, я думаю, по мере завершения работы над единым реестром, который ФНС делает сейчас по всем лицам фактически», — сказал он.

Заместитель генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Павел Гудков добавил, что есть несколько предложений по цифровизации общества. В частности, это такие направления как «Интернет вещей», городская цифровизации (к примеру, сбор информации о популярных направлениях горожан для формирования транспортных артерий в городе), а также цифровизация бумаг и данных.

«Идти (нужно. — Прим. ред.) от жизненных ситуаций, а не от сложившейся законодательной базы. И что-то будет отмирать. Как идея — должны отмереть трудовые книжки. Они не нужны в электронном виде, не только в бумажном. Если нужно как-то учитывать трудовые навыки, компетенции и так далее — что, кстати, трудовые книжки никак не решают — надо что-то строить (новое. — Прим. ред.)», — считает он.

Трудовая книжка — официальный документ работника, в нем содержится персональная информация и сведения о трудоустройстве. Книжка оформляется при первом поступлении на работу и хранится в отделе кадров. Вопрос о переходе на электронные трудовые книжки обсуждается достаточно давно. Эту идею поддерживает Министерство связи и массовых коммуникаций. Министерство труда и социальной защиты заявляло о готовности рассмотреть вопрос. В Роструде отмечают, что переход на электронное делопроизводство в кадрах должен быть добровольным. При этом профсоюзы считают, что бумажная и электронная трудовые книжки должны существовать параллельно.

По словам министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, для перевода трудовых книжек в электронный вид не нужна какая-либо особая платформа. Он полагает, что электронные трудовые книжки россиян могут быть интегрированы с порталом госуслуг.