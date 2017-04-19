Существующая мера по стимулированию граждан позже выходить на пенсию опять может стать актуальной. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на пленарном заседании Красноярского экономического форума.

«В период, когда инфляция подскочила, это, действительно, часть актуальности утратило, но сегодня более стабильная ситуация, эта актуальность явно возрождается», — сказал он.

Сейчас пенсионное законодательство РФ предусматривает повышение пенсионного обеспечения тех, кто добровольно выходит на пенсию позже, напомнил директор ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Владимир Назаров, однако о такой возможности знает очень мало россиян.

«Можно фактически удвоить пенсию, выйдя на пять лет позже. Так как сейчас инфляция низкая, это вложение становится гораздо выгоднее, чем банковский депозит», — сказал Назаров.

По итогам 2016 года инфляция в России замедлилась до 5,4% — самый низкий показатель за новейшую историю страны.