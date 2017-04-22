Оптимальный сценарий хеджирования валютных рисков экспортеров появится к концу мая, сообщил журналистам глава ВЭБа Сергей Горьков в кулуарах Красноярского экономического форума.

«Пока нет оптимального решения, мы с Минэком и Минфином дорабатываем этот механизм. Там несколько сценариев, которые так или иначе обсуждаются, ключевого нет, поэтому сейчас говорить, какой из них будет финальным, рановато. Я думаю, что к концу мая появится какой-то оптимальный сценарий, и тогда можно будет говорить. Сейчас это рабочее обсуждение», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

О необходимости разработать продукт для хеджирования валютных рисков экспортеров говорил премьер Дмитрий Медведев на инвестиционном форуме в Сочи в конце февраля. Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что для хеджирования могут использоваться опционы. В то же время в ЦБ полагают, что типовой продукт, который планируется создать для хеджирования валютных рисков экспортеров, может использовать несколько финансовых инструментов: валютный кредит, опцион или форвард. Возможно и сочетание этих трех элементов, в зависимости от контракта экспортера.

​В Банке России приветствуют создание механизма для хеджирования валютных рисков

Банк России одобряет инициативу по созданию специального механизма для хеджирования валютных рисков предприятий. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.