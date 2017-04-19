За последний год ВЭБ не повышал заработные платы своим сотрудникам, сообщил журналистам председатель ВЭБа Сергей Горьков в кулуарах Красноярского экономического форума.

«Нет», — сказал Горьков.

«При этом штат госкорпорации сокращен. Какие-то подразделения мы сокращали, параллельно создавали. Это не однополярный процесс… Численность мы сократили и еще будем сокращать, потому что операционная функция будет сжиматься», — сказал Горьков, отметив, что ВЭБу нужно больше людей «там, где надо приложить голову».

Среднюю зарплату Горьков не назвал, но отметил, что в Сбербанке она намного выше.

«У меня есть исследование McKinsey, которое говорит, что в современном лидерстве одно из главнейших качеств — это бескорыстие. Это правда… Понятно, что люди не должны голодать, должна быть нормальная система мотивации — и ВЭБ принял соответствующее решение на набсовете, — но задача все-таки состоит в том, чтобы человек жил ценностями, потому что деньги — это не ценность», — сказал Горьков.

Сергей Горьков возглавил ВЭБ в феврале 2016 года.