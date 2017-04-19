Минфин России не предлагает облагать НДФЛ доходы от банковских депозитов. Об этом говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Facebook.



«В связи с появившимися в СМИ сообщениями обращаем внимание на то, что Минфин не предлагает облагать НДФЛ доходы от банковских депозитов, как и уточнял в своем выступлении на Красноярском экономическом форуме заместитель министра финансов Илья Трунин», — отмечается в сообщении.



Ранее Трунин говорил, что не понимает, почему даже с зарплат ниже среднего: 20 тыс., 15 тыс., 10 тыс. рублей — удерживается налог на доход физических лиц, а если человек получает 1 млн рублей дохода по процентам, то не платит ни рубля НДФЛ с этих доходов.



«Мы считаем, что в этом направлении надо идти, потому что не очень понятно, почему такой вид дохода не облагаем вовсе. Я не могу найти рациональных объяснений. Я считаю, что даже если мы не будем ставить этот вопрос, то он все равно будет ставиться в политическом плане», — заявил замминистра.



По его словам, Минфин пока это не предлагает официально, но, возможно, такие предложения возникнут в ходе налоговой реформы.

В настоящее время, согласно законодательству, облагаются налогом доходы физлиц, полученные по рублевым депозитам, если процентная ставка банка на 5 процентных пунктов превышает ставку рефинансирования ЦБ. При этом облагается налогом только доход, полученный от разницы между ставкой по депозиту и ставкой ЦБ плюс 5 п. п. По вкладам в иностранной валюте это положение действует при превышении ставки по депозиту 9% годовых.