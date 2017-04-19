Все управленческие технологии в России устарели, считает председатель Внешэкономбанка (ВЭБа) Сергей Горьков.

«Главный вывод: все управленческие технологии устарели. Они были созданы для индустрии 3.0», — сказал Горьков в ходе Красноярского экономического форума.

В качестве главной тенденции современного менеджмента Горьков назвал управление через человека.

«На самом деле что-то у нас есть, российский бизнес откликается. Но если посмотреть на госуправление, отклика значительно меньше», — сказал глава ВЭБа.

Он напомнил, что при подготовке новой стратегии госкорпорации была использована технология Design Thinking, что позволило подготовить документ не в стандартный срок (шесть — девять месяцев), а за три месяца.