Для получения следующего транша кредита Международного валютного фонда Украина должна провести пенсионную реформу, передает УНИАН со ссылкой на заявление министра финансов Украины Александра Данилюка, которое он сделал в ходе дискуссии в Hudson Institute в Вашингтоне.

«Есть несколько ключевых условий для получения следующего транша. Очень важной является пенсионная реформа. Без пенсионной реформы не будет транша», — сказал Данилюк, отвечая на вопрос об условиях получения следующего транша кредита в рамках программы с Международным валютным фондом.

Министр отметил, что проведение пенсионной реформы является важным шагом не только для получения транша МВФ, но и для самой Украины и ее граждан.