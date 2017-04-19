Европейский центральный банк (ЕЦБ) при необходимости может предоставить кредит французским банкам в случае непредвиденных ситуаций после первого тура президентских выборов, но не ожидает, что такие меры потребуются. Об этом заявил член Совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны, сообщает Reuters.

«В случае если у определенных французских банков возникнут проблемы с ликвидностью, то у ЕЦБ есть… ELA (Emergency Liquidity Assistance, программа экстренной кредитной помощи. — Прим. ред.), но мы, конечно, не ожидаем чего-то особенного», — сказал он.

Ранее глава МВФ Кристин Лагард заявила, что исход президентских выборов во Франции, первый тур которых пройдет 23 апреля, вызывает растущее беспокойство в мире, особенно на фоне заявлений некоторых кандидатов о желании вывести Францию из еврозоны и ЕС.