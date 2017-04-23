Главные задачи Минфина США — перекрыть финансирование терроризма через санкции и реформировать налоговую систему страны, рассказал на встрече с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, в первое время налоговая реформа может обернуться дефицитом бюджета.

«Санкции, действительно, работают. И главной нашей задачей является предотвращение финансирования терроризма через них. Другая задача — налоговая реформа, которая поможет рядовому американцу получить больше денег», — сказал министр.

При этом Мнучин признал, что на первом этапе реформа может привести «к некоторым трудностям», например увеличению бюджетного дефицита. Но она призвана улучшить ситуацию в американской экономике, что выгодно всему миру, добавил он.

Министр также заявил Лагард, что с нетерпением ждет работы с ней с точки зрения общих усилий по стабилизации и укреплению роста мировой экономики.

Встреча прошла на полях «весенней встречи» МВФ и Всемирного банка, где встречаются лидеры мировых минфинов и ЦБ.