Бывший министр финансов и экс-кандидат в канцлеры ФРГ Пер Штайнбрюк начинает неожиданную карьеру в качестве сатирика. Видный социал-демократ намерен отправиться в гастрольное турне вместе с известным артистом-кабаретистом Флорианом Шредером, сообщает в воскресенье Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, совместное сатирическое шоу Штайнбрюка и Шредера начнет путешествие по городам Германии в июле 2017 года. В рекламном анонсе зрителям обещано «самое веселое предвыборное представление» этого лета. Предварительная продажа билетов на их выступления началась в Берлине, Гамбурге и Кельне.

В 2013 году Штайнбрюк был соперником Ангелы Меркель на выборах в Германии. После проигрыша в избирательной гонке он заявил об уходе из большой политики. С марта по июнь 2015 года Штайнбрюк числился советником при международном Агентстве по модернизации Украины.

До конца сентября 2016 года Штайнбрюк входил в состав комитета по иностранным делам бундестага. После ухода из парламента он стал советником правления банка ING DiBa, базирующегося во Франкфурте-на-Майне и являющегося дочерним предприятием нидерландского концерна ING Groep.