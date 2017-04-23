Комитет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) призвал фонд ускорить работу над изменением страновых квот. Это необходимо, чтобы успеть к намеченной цели — встрече управляющих в 2019 году — и при этом соблюсти права развивающихся рынков.

«Мы призываем исполнительный совет (МВФ) оперативно работать над завершением 15-го обзора квот в соответствии с ранее принятой целью — «Весенней встречей — 2019» и не позднее ежегодной (осенней) встречи 2019 года», — представил позицию комитета глава ЦБ Мексики Августин Карсентес по итогам заседания комитета управляющих МВФ, которое прошло в Вашингтоне в субботу. Мексика является одной из стран, входящих в комитет управляющих фондом.

Он отметил, что, по мнению комитета управляющих, «доля развивающихся рынков и развивающихся стран в целом» должна быть адекватной реальности, при этом голос самых «бедных членов» организации должен быть защищен. «Мы призываем к полной реализации реформ 2010 года», — заключил глава ЦБ Мексики.

На ежегодных осенних и весенних совещаниях МВФ и Всемирного банка встречается руководство центральных банков, министерств финансов и экономического развития, топ-менеджмент частного сектора, чтобы обсудить вопросы, представляющие общемировой интерес, в том числе перспективы мировой экономики, вопросы глобальной финансовой стабильности, занятости, экономического развития, эффективности помощи и искоренения нищеты.

Сейчас, согласно 14-му обзору, одобренному в начале прошлого года, суммарные страновые квоты 188 членов МВФ — 659 млрд долларов. Страны БРИКС — Бразилия, Китай, Индия и Россия — впервые вошли в десятку крупнейших членов МВФ, в которой по-прежнему лидируют США, Япония, Франция, Германия, Италия и Великобритания. На страны БРИКС пришлось 14,7% (было 14,18%). Новые квоты по 15-му обзору будут еще больше «переориентированы в отношении развивающихся стран, в соответствии с их позициями на рынке», отмечается в документе.