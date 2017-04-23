Дефицит бюджета Саудовской Аравии оказался вдвое ниже ожидавшегося — благодаря более аккуратной политике в отношении расходов. О существенном улучшении ситуации в госфинансах рассказали представители правительства страны государственному Ekhbariya TV, сообщает Reuters.

«Факт в том, что в I квартале дефицит составил 26 миллиардов риалов (6,93 миллиардов долларов), в то время как в начале года он прогнозировался на уровне 54 миллиардов риалов. Это великолепный шаг на пути к рациональной политике расходов», — сообщил заместитель министра экономики и планирования королевства Мохаммед аль-Тувайджири.

В 2016 году дефицит бюджета Саудовской Аравии сократился до 297 млрд риалов (79 млрд долларов) с рекордных 367 млрд риалов в 2015 году. В текущем году в Эр-Рияде ожидают уменьшения дефицита до 198 млрд риалов ввиду повышения цен на нефть и ненефтяных доходов.

Управляющий ЦБ Саудовской Аравии Ахмед аль-Холифей отметил хорошее состояние валютных резервов.

«Положение с валютными резервами … очень хорошо. Они составляют 80% ВВП и, таким образом, представляют хорошую линию защиты от внешних флуктуаций для нашей экономики», — указал он.

Кроме того, по его словам, в этом году может сократиться дефицит торгового баланса — не исключено даже, что будет зафиксирован его профицит. Это может случиться благодаря уменьшению импорта и росту стоимости экспорта.