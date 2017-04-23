Рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило о снижении кредитного рейтинга Италии с «ВВВ+» до «ВВВ» со «стабильным» прогнозом. Решение снизить оценку долговых обязательств Италии вызвано слабостью банковского сектора страны, огромным уровнем госдолга Италии, а также слабыми показателями экономического роста, говорится в сообщении агентства.

«Систематическое невыполнение поставленных целей по сокращению дефицита бюджета, слабый экономический рост, а также неспособность уменьшить очень высокий уровень государственного долга сделали Италию более уязвимой перед потенциальными негативными шоками. Эта ситуация осложняется обострением политических рисков, а также сохраняющейся слабостью банковского сектора. Италия не смогла достичь запланированных целей по снижению соотношения госдолга к ВВП», — отмечается в пресс-релизе Fitch.

В 2016 году госдолг Италии вырос на 0,5% до 132,6% ВВП страны. Это на 11,2% выше, чем цели, которые были обозначены в программе в 2013 году, когда Fitch снизило оценку долгосрочных долговых обязательств Италии до уровня «BBB+».

Прогноз Fitch по банковскому сектору Италии — «негативный», в основном это отражает те сложности, которые стоят перед банками страны в плане сокращения объема проблемных кредитов, а также общую низкую прибыльность и прирост капитала.