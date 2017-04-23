Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Калининградской области повышается с 1 июля на 10% до 10,5 тыс. рублей. Соответствующий документ подписан в субботу региональным правительством.

«Главное — это обеспечение социальных прав граждан. Достигнутое соглашение, на мой взгляд, — подтверждение того, что бизнес это понимает, социальные обязательства продолжает выполнять исправно и развивает их», — сказал врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Отмечается, что повышение произойдет в два этапа: с 1 июля 2017 года — до 10,5 тыс. рублей в месяц, с 1 января 2018 года — до 11 тыс. рублей в месяц. Соглашение приравнено Трудовым кодексом России к правовому акту региона, обязательному к исполнению на его территории.

«Соглашение ограничит деятельность недобросовестных работодателей в использовании так называемой конвертной системы оплаты труда, уходя от оплаты налогов, лишая работников средств при оплате больничных, а женщин еще и при оплате отпуска по беременности и родам. Это важно для будущей пенсии и является гарантией подъема уровня оплаты труда низкооплачиваемых работников», — сказала врио министра социальной политики Анжелика Майстер.

Установленный размер минимальных гарантий по оплате труда в регионе почти на треть превышает действующий уровень федерального МРОТ, который составляет 7,5 тыс. рублей.