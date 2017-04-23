Граждане Франции вряд ли поддержат идею выхода страны из еврозоны на выборах, считает министр экономики и финансов Франции Мишель Сапен. По его словам, в другом случае кандидаты в президенты не смогут провести ее через парламент, сообщает Wall Street Journal.

«В жизни возможно все, даже самые глупые вещи», — сказал министр в интервью изданию. «Но если есть хотя бы одна вещь, которой французы привержены, то это евро. Не понимаю, почему некоторые пытаются сделать этот вопрос своим коньком», — добавил он.

По его словам, кто бы из кандидатов ни победил на выборах президента, ему понадобится поддержка парламента для продвижения подобных планов и проведения референдума по этому вопросу.

При этом Сапен подчеркнул, что французское правительство приняло меры предосторожности, чтобы обезопасить себя от возможной негативной реакции финансовых рынков на итоги голосования на первом туре выборов президента.