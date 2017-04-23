На следующей неделе на курс рубля могут повлиять как результаты президентских выборов во Франции, так и цены на нефть вкупе с налоговым периодом, полагают аналитики.

Курс рубля обновляет максимумы, но остается чувствительным к политической напряженности и ценам на нефть, отметила главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова. Как она уточнила, на текущей неделе российская валюта укрепилась до уровня 55,85 рубля за доллар, обновив максимум с лета 2015 года. Однако в дальнейшем, на фоне существенного падения цен на нефть, курс скорректировался до уровня 56,7. По оценкам Орловой, пока национальная валюта остается крепкой, невзирая в том числе на словесные интервенции со стороны правительства.

По словам эксперта, на сегодня фактор политической напряженности не увязывается с США. «Рынок смотрит на Францию. И если, допустим, кандидат в президенты Марин Ле Пен проиграет, это приведет к снижению политических рисков в еврозоне и укреплению евро, а также рубля», — полагает аналитик.

В случае успеха Ле Пен позиции валют развивающихся рынков ухудшатся, но у рубля — в меньшей степени, подчеркнул главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Олег Кузьмин. Хотя, полагает он, внешнеполитические события оказывают краткосрочное воздействие на рынки. И в дальнейшем с приближением июня, когда текущий счет может стать отрицательным, для рубля тем более окажутся определяющими экономические факторы. Так что в мае-июне при текущих ценах на нефть возможно ожидать возвращения российской валюты ближе к уровню 60, пояснил Кузьмин.

Между тем портфельный управляющий GL Asset Management Алексей Смывин первоочередным фактором для рубля на предстоящей неделе назвал цены на нефть. После их резкого снижения, когда нефть марки Brent почти коснулась уровня 52,5 доллара за баррель, на рынке «черного золота» наблюдается консолидация. Спровоцировать покупки поможет, например, заявление Саудовской Аравии о вероятном продлении пакта ОПЕК. Причем, даже относясь к разряду словесных интервенций, оно способно повысить волатильность на товарном рынке, а значит, оказать поддержку рублю. В этом случае Brent может подняться до 55—56 за баррель, а курс доллара по отношению к рублю опустится на уровень 55,7—55,9 рубля, предположил Смывин.

В свою очередь старший аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов считает, что на следующей неделе наибольшее влияние на курс рубля окажут выборы во Франции и завершение налогового периода в России.