Члены Международного валютного и финансового комитета МВФ вновь обязались в коммюнике по итогам 35-го заседания не прибегать к конкурентной девальвации своих валют.

«Мы признаем, что избыточная волатильность и беспорядочное движение валютных курсов могут оказать негативное воздействие на экономическую и финансовую стабильность. Мы воздержимся от конкурентных девальваций и не будем осуществлять таргетирование курсов в конкурентных целях», — подчеркивается в опубликованном на сайте МВФ коммюнике.

Международный валютный и финансовый комитет МВФ состоит из 24 министров финансов и глав ЦБ. Среди его членов — представители КНР, России, Германии, Великобритании, США.