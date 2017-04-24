Банк России окончательно определился со структурой управления фондом санации банков. Управляющая компания (УК) фонда станет автономным подразделением ЦБ, курировать деятельность УК и, соответственно, самого фонда в статусе зампреда Банка России будет Василий Поздышев, пишет «Коммерсант».

«Управляющая компания станет автономным подразделением Банка России (то есть будет отдельным юридическим лицом, но на 100% принадлежащим ЦБ и зависящим от него. — Прим. газеты), — уточнили изданию в пресс-службе ЦБ. — Курировать вопросы деятельности УК и фонда в качестве заместителя председателя Банка России будет Василий Поздышев».

Подобное решение логично, отмечает издание. В ЦБ Поздышев отвечает среди прочего за разработку и реализацию мер по снижению системных банковских рисков и консолидации банковского сектора. Он же был одним из инициаторов создания фонда санации. Речь идет о радикальном изменении механизма санации. Вместо действующей схемы, реализуемой через Агентство по страхованию вкладов, когда инвестор получает льготный (под 0,5% годовых) кредит на 10—15 лет на санацию кредитной организации, будет использована схема рекапитализации проблемного банка за счет средств фонда ЦБ.

Изначально регулятор подумывал о том, чтобы УК была относительно самостоятельной структурой с руководящим органом, наделенным полномочиями по принятию решений. На пост главы УК даже рассматривались несколько кандидатур из коммерческих банков, имеющих опыт работы с проблемными активами. Однако от этой идеи в итоге отказались.

На пост непосредственного руководителя УК будет выбран «хороший администратор», рассказал газете источник, знакомый с ходом реализации проекта. Он уточнил, что ЦБ решил не отпускать УК от себя ни на шаг, ЦБ будет принимать все ключевые решения. «Служащие управляющей компании не будут отвечать за принятие инвестиционных решений, такие решения будут приниматься советом директоров Банка России», — уточнили в пресс-службе ЦБ. В УК будет работать «небольшая команда специалистов», обеспечивающая выполнение Банком России (через фонд консолидации банковского сектора) функции собственника банков, находящихся под планом финансового оздоровления, добавили там. «В настоящий момент Банк России подбирает кандидатов на работу в УК, — пояснили в пресс-службе ЦБ. — В самом фонде не будет штата сотрудников, поскольку это лишь юридическая конструкция».

Напомним, законопроект о фонде консолидации банковского сектора, который описывает новый механизм санации под контролем ЦБ, Госдума приняла в пятницу в третьем чтении.