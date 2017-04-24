На азиатских фондовых торгах в понедельник наблюдается разнонаправленная динамика ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:18 мск на 1,28% выше предыдущего уровня закрытия и составляет 18 866,53 пункта. Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,08% до 24 023,18, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 119,55 пункта, уменьшившись на 1,69% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index в минусе на 0,19% — на отметке 3 134,01. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,14% и равняется 2 168,01 пункта.

«Азиатские рынки начинают неделю с разнонаправленной динамики. Результаты первого тура выборов во Франции принесли на рынки относительный позитив, защитные активы снижаются. Выход Макрона и Ле Пен во второй тур оказался базовым сценарием, который дает большие шансы на победу нейтральных политических сил. Золото сегодня снижалось более чем на 1%, сейчас за унцию дают 1 277 долларов. Растут доходности американских трежерис, растет евро. Можно сказать, что спрос на риск заметно вырос. Фьючерсы на американские индексы также повышаются. При этом японский Nikkei сегодня в лидерах роста на фоне валютного фактора. Иена, как валюта фондирования, перед выборами пользовалась спросом. Теперь участники возвращаются к более прибыльным, но рискованным вложениям. За доллар дают 110,1 иены», — отмечает эксперт БКС Константин Карпов.