Обслуживание карт
Сбербанка восстановлено в полном объеме, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Ранее пользователи социальных сетей пожаловались на серьезный сбой в работе финучреждения.
Клиенты Сбербанка жаловались, что в банкоматах невозможно было снять наличные средства, наблюдались проблемы и с денежными онлайн-переводами.
«Сбербанк сообщает, что в результате внедрения обновления программного обеспечения в ночь с 23 на 24 апреля наблюдались краткосрочные технические проблемы в работе банковских карт Visa. Примерно к 6 утра по московскому времени обслуживание карт восстановлено в полном объеме. Приносим извинения всем клиентам, столкнувшимся с невозможностью проведения операций», — отметили в банке.
@airatdavletshin Действительно, были временные ограничения при проведении операций. Сейчас все работает корректно. Приносим извинения за неудобства.
— Сбербанк (@sberbank) 24 апреля 2017 г.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 22 131,46 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 326,99 млрд, кредитный портфель — 14 498,62 млрд, обязательства перед населением — 11 172,26 млрд.