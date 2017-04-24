Обслуживание карт Сбербанка восстановлено в полном объеме, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



Ранее пользователи социальных сетей пожаловались на серьезный сбой в работе финучреждения.

Клиенты Сбербанка жаловались, что в банкоматах невозможно было снять наличные средства, наблюдались проблемы и с денежными онлайн-переводами.

«Сбербанк сообщает, что в результате внедрения обновления программного обеспечения в ночь с 23 на 24 апреля наблюдались краткосрочные технические проблемы в работе банковских карт Visa. Примерно к 6 утра по московскому времени обслуживание карт восстановлено в полном объеме. Приносим извинения всем клиентам, столкнувшимся с невозможностью проведения операций», — отметили в банке.

@airatdavletshin Действительно, были временные ограничения при проведении операций. Сейчас все работает корректно. Приносим извинения за неудобства.

— Сбербанк (@sberbank) 24 апреля 2017 г.



