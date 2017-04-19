Образование и здравоохранение станут новыми драйверами экономического роста России, обещает «стратегия Кудрина». Их развитие потребует софинансирования со стороны граждан. В противном случае России грозит безнадежное отставание от развитого мира, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы стратегии-2035, которую готовит для президента Владимира Путина Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина.

Согласно стратегии, в XXI веке перспективы экономики зависят от человеческого капитала: образование, формирующее этот капитал, и здравоохранение, предотвращающее его потери, к 2024 году станут одними из главных драйверов роста экономики России. Пути развития этих отраслей описаны в предлагаемых стратегией программах «Образование XXI века» и «Здоровье граждан».

Здравоохранение в мире быстро замещает военную сферу в качестве главной площадки технологического прогресса, превращаясь в крупнейшую отрасль развитых экономик: пропустить этот сдвиг — значит обречь страну на утрату положения великой державы, говорится в материалах ЦСР. Место страны в мировой экономике будет определяться ее способностью порождать и осваивать инновации: образованию, как и здравоохранению, необходимо не улучшение, а качественный прорыв.

Выбор — либо обеспечить технологический сдвиг отраслей человеческого капитала совместными усилиями государства, работодателей и граждан, либо смириться с глубоким долговременным отставанием, предлагает стратегия. Например, в финансировании здравоохранения в расчете на душу населения Россия отстает от развитых стран в 3,2 раза.

Предлагаемый ЦСР бюджетный маневр в 2% ВВП в пользу образования и здравоохранения поровну распределяется между ними: государственное финансирование медицины к 2024 году должно возрасти с 3,3 до 4,3% ВВП, образования — с 3,6 до 4,6% ВВП. Доля частных средств в образовании вырастет в 2,3 раза (до 1,7% ВВП) за счет в том числе обеспечения массовости вузовского образования на фактически платной основе и переноса расходов на дополнительное образование детей на семьи. В системе обязательного медицинского страхования (ОМС) появляется опция ОМС-2 с расширенными программами за дополнительный взнос, будет реструктурировано льготное лекарственное обеспечение.

Технологически развитые образование и здравоохранение усилят и международную роль России: доля образовательных услуг в экспорте возрастет в 10 раз с 0,1 до 1%, экспорт медицинских услуг — с $0,07 млрд (0,0001% всего экспорта) до $3,6 млрд к 2024 г.

Конкретных предложений по способам софинансирования граждан в этих программах стратегии нет. В целях бюджетного маневра в правительстве обсуждалось в том числе повышение НДФЛ до 15%, но решений не было. Всего в стратегии предполагается 14 программ, объединенных в три блока: технологии, человеческий капитал и современное государство.

Это мартовская версия документов, она не единственная и не окончательная, документы меняются почти в ежедневном режиме, уверяет представитель ЦСР, официальные документы в государственные ведомства пока не направлялись. Стратегия должна быть представлена президенту в мае.