В громком уголовном деле о многомиллионных хищениях в Таурус Банке появились новые подробности. По данным Следственного комитета РФ, злоумышленники не только растратили почти 1,7 млрд рублей под видом выдачи фиктивных кредитов, но и рассчитывали после банкротства банка получить от АСВ еще порядка 0,5 млрд рублей в качестве возмещения липовых вкладов физических лиц, пишет «Коммерсант».

События, ставшие поводом для расследования уголовного дела о растрате средств банка «Таурус» и покушении на мошенничество (ст. 160, а также ст. 30 и 159 УК РФ), начались летом 2014 года. Именно тогда, по данным следствия, группа злоумышленников узнала о намерении собственников «Тауруса» продать акции банка. Это кредитное учреждение было создано в 1990 году на базе Челябинского облуправления Агропромышленного банка СССР и получило название Челябинский Коммерческий Земельный Банк. Позже его собственником стал Россельхозбанк, который в 2011 году продал его физическим лицам, его основным бенефициаром в то время являлся Валерий Толкачев.

По данным следствия, фигуранты полностью выкупили у Толкачева «и подконтрольных ему лиц» акции банка в 2014—2015 годах. Как считают в СКР, сделка была началом хорошо спланированной аферы, организаторами которой являются предприниматели Андрей Подгорнов, Игорь Рич и Наталья Норимова. В прошлом последняя была и. о. председателя правления банка «Аскания Траст», а Рич получил известность как совладелец Смартбанка. Оба этих кредитных учреждения, оставившие многомиллионные долги, были лишены лицензий и признаны банкротами. По неподтвержденным данным, коммерсанты могут оказаться причастны к банкротствам ряда других банков, обстоятельства которых изучаются правоохранителями.

ЦБ подозревает руководство Таурус Банка в выводе активов Руководство лишенного лицензии Таурус Банка уклонилось от передачи временной администрации кредитной документации, что может свидетельствовать о попытке сокрытия вывода активов, следует из опубликованного в четверг сообщения пресс-службы регулятора.

По данным СКР, после сделки с акциями «Тауруса» Толкачеву, продолжавшему возглавлять банк, было предложено внести кандидатуру Подгорнова и ряда других лиц в совет директоров, а в конце 2014 года Подгорнов стал предправления. Как отмечают в СКР, «Подгорнов стал обладать широким кругом прав и полномочий, в том числе совершать любые сделки, действовать без доверенности, давать обязательные для исполнения указания подчиненным сотрудникам, вести организацию работы по бухгалтерскому учету и отчетности банка», что позволило предполагаемым сообщникам «реализовать общий преступный умысел».

Весной 2015 года Подгорнов, Рич и Норимова каким-то образом заполучили документы с анкетными данными 38 граждан, на которых затем были оформлены кредиты. При этом сами эти люди и не подозревали, что заняли крупные суммы в «Таурусе». Суммы кредитов колебались в пределах от 50 тыс. до 35 млн рублей, но чаще всего речь шла о 10 млн рублей. Всего в марте-апреле 2015 года, говорится в деле, из банка таким образом было выведено более 547,5 млн рублей. При этом решения о выдаче сумм подписывал Подгорнов, хотя кредитное управление и кредитный комитет банка давали отрицательные заключения на эти займы.

Примерно в это же время банкиры выписали еще 45 кредитов различным ООО — здесь также обычно фигурировала сумма в 10 млн рублей, хотя были и валютные займы (в долларах и евро) в размере от нескольких сотен тысяч до миллионов. Всего в рублевом эквиваленте, по подсчетам следствия, таким образом были выданы фиктивные кредиты более чем на 1,13 млрд рублей. Эти средства, считает следствие, затем «через цепочку последовательных банковских операций были присвоены соучастниками». А чтобы скрыть следы растраты, организаторы аферы, говорится в деле, поручили не посвященной в их планы начальнице управления кредитования «Тауруса» подготовить и передать им кредитное досье на 38 фиктивных заемщиков якобы под предлогом переезда в новый офис. В результате они пропали.

Помимо трех предполагаемых организаторов аферы в уголовном деле фигурируют еще пятеро сотрудников «Тауруса», в том числе Дмитрий Меркулов, работавший ранее главным специалистом отдела по работе с физическими лицами операционного управления московского филиала «Тауруса», а в последнее время — его вице-президентом. Как сообщалось, Меркулов сейчас находится в СИЗО, причем сначала обвинение ему было предъявлено по совсем другому делу — о растрате 2 млрд рублей из обанкротившегося Первого Чешско-Российского Банка, где он недолгое время был вице-президентом.

Второй эпизод в деле о хищениях в «Таурусе» — покушение на особо крупное мошенничество в отношении Агентства по страхованию вкладов. Дело в том, что 24 апреля 2015 года решением ЦБ у банка была отозвана лицензия.

ЦБ отозвал лицензию у Таурус Банка ЦБ РФ принял решение об отзыве в пятницу лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Таурус Банк (регистрационный номер 655, Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

В СКР считают, что отзыв лицензии входил в планы аферистов, намеревавшихся нажиться и на крахе кредитного учреждения («Таурус» был признан банкротом в июне 2015 года). Так, по мнению следствия, обвиняемые заранее оформили в банке фиктивные документы об открытии не менее 390 вкладов якобы физическими лицами. Каждый из них составлял 1,4 млн рублей или приближался к этой сумме, являющейся максимальной величиной страхового возмещения, которое может получить вкладчик обанкротившегося банка от АСВ. Таким образом, руководство и владельцы «Тауруса», говорится в деле, намеревались получить от агентства порядка 500 млн рублей.

Впрочем, попытку завладеть этими деньгами пресекла временная администрация банка. Кроме того, представители временной администрации написали в правоохранительные органы ряд заявлений о совершении сотрудниками и владельцами банка преступлений. В результате СКР в феврале прошлого года возбудил уголовное дело, по которому АСВ признано потерпевшей стороной.