Замораживание бюджетных расходов в номинальном выражении отменяется — определять траты уже с 2018 года будет новое бюджетное правило, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект поправок Минфина в Бюджетный кодекс. По мнению ведомства, это усилит его позиции в борьбе с лоббистами и при защите резервов.

Полностью бюджетное правило заработает с 2019 года, планирует Минфин.

Прежнее бюджетное правило определяло расходы исходя из расчетной цены нефти (в среднем за несколько лет) плюс 1% ВВП. Дополнительные нефтегазовые доходы шли в Резервный фонд. Минфин успешно боролся против смягчения правила, пока цены на нефть были высокими. Но после их резкого снижения осенью 2015 года сам предложил приостановить правило, а правительство в 2016 году решило заморозить расходы бюджета на три года в номинальном выражении.

Нефтяная цена отсечения (нефтегазовые доходы, полученные при росте цен на нефть, направляются в Резервный фонд) по новому правилу составит 40 долларов за баррель в реальном выражении, следует из законопроекта.

​МЭР выступает за введение бюджетного правила на базе стоимости нефти в 40 долларов за баррель Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не поддерживает идею смягчения бюджетного правила с отсечением дополнительных доходов от стоимости нефти в 45 долларов за баррель и увеличением дефицита бюджета. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума.



Прежняя конструкция правила не снижала влияния волатильности нефтяных цен на бюджет, объясняет Минфин в пояснительной записке. По словам руководителя Экономической экспертной группы Евсевия Гурвича, 40 долларов — достаточно жесткая цена, но сейчас это правильно: если бы прежние правила были жестче — больше бы накопили и не понадобилась бы бюджетная консолидация.

Траты бюджета ограничиваются формулой. Они не могут превышать сумму нефтегазовых (исходя из цены нефти 40 долларов за баррель, соответствующего ей курса рубля и базовой экспортной цены на газ) и ненефтегазовых доходов, процентных расходов по госдолгу и бюджетных остатков. В 2018 году будет действовать переходный механизм: расходы будут определяться по новой формуле, но плюс 1% ВВП. Чтобы согласовать уже действующий бюджет на 2017—2019 годы и не сокращать расходы, объясняет Гурвич.

Чтобы сберечь накопленное, Минфин предлагает использовать Резервный фонд только для компенсации недополученных нефтегазовых доходов. Сейчас можно компенсировать потери и ненефтегазовых доходов, из-за чего конструкция стала слишком гибкой, сетует Минфин. При этом, если Резервный фонд окажется менее 5% ВВП, взять из него можно будет не более 1% ВВП. Сейчас в фонде всего 1,1% ВВП (больше было лишь в 2008, 2009 и 2015 годах), по данным на начало года. Минфин усиливает свои позиции, считает Гурвич, если не удастся собрать все ненефтегазовые доходы, придется увеличивать госдолг или сокращать расходы. Сейчас, например, Минфин бьется за увеличение дивидендов от госкомпаний — чтобы они отдавали акционерам 50% чистой прибыли по МСФО. Это страховка для нефтяного сектора — на него не будут повышать налоги, чтобы решить текущие проблемы, считает Наталия Орлова из Альфа-Банка. Фактически Минфин говорит, что экономика должна сама себя кормить, а нефтяной сектор будет служить для пополнения резервов, рассуждает она.

Также Минфин хочет использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для пополнения Резервного, следует из проекта. Сейчас это запрещено — ФНБ нельзя тратить для финансирования дефицита.

Предложения Минфина — прагматичный вариант, когда в Резервном фонде осталось так мало, нужно переходить к жестким правилам, говорит Гурвич.

Проект поправок направлен на согласование, подтвердил представитель Минфина. Представитель Минэкономразвития не прокомментировал поправки.