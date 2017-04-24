Банк «Русский Стандарт» намерен начать работу с корпоративными клиентами, преимущественно малого и среднего бизнеса (МСБ). Уже на этой неделе у банка появятся пакетные предложения, предполагающие дополнение эквайринга расчетно-кассовым обслуживанием. Для клиентов, приобретающих пакетные продукты, банк намерен предложить более выгодные тарифы на услуги эквайринга, пишет «Коммерсант».

«За счет предоставления пакетных предложений по РКО мы рассчитываем, что в течение первого года реализации новых тарифных планов к нам присоединится не менее 10% клиентов по эквайрингу из сегмента МСБ, — сообщила изданию директор департамента эквайринга «Русского Стандарта» Инна Емельянова. — Что касается крупных корпоративных клиентов, им мы сможем предложить индивидуальные тарифы и подход к обслуживанию».

«Русский Стандарт» не первый розничный банк, который пытается выйти в корпоративный сегмент, однако таким финучреждениям нечем было привлечь корпоративных клиентов. «Русский Стандарт» делает ставку на развитие РКО для компаний в привязке к эквайрингу. В данном сегменте «Русский Стандарт» занимает третье место среди банков, уступая Сбербанку и группе ВТБ. Данных по числу клиентов в банке не раскрывают, однако, по оценкам экспертов, оно составляет несколько десятков тысяч. По словам Емельяновой, эквайринговый бизнес банка активно развивается — число клиентов в рамках эквайринга за прошлый год выросло на 20%.

«Именно поэтому мы приняли решение увеличить объем предоставляемых услуг клиентам по эквайрингу, предложив им РКО, — указывает она. — Мы пилотировали это направление, около 60% компаний МСБ, участвовавших в пилоте, выразили желание перейти на РКО».

Участники рынка считают: «Русский Стандарт» несколько запоздал со своим предложением. «Непонятно, почему это не было организовано раньше — банк сделал отличный эквайринг, но не развивал отношения с ними, в итоге они уже обслуживаются в других банках, — говорит собеседник газеты в банке из топ-10. — Сейчас же банку придется серьезно поработать над привлечением клиентов». По словам зампреда правления Райффайзенбанка Андрея Степаненко, для работы с корпоративными клиентами нужна особая экспертиза, персонал, это потребует времени.

При этом конкуренты «Русского Стандарта», ранее пытавшиеся выйти в корпоративный сегмент, считают, что «овчинка выделки не стоит». «Запустить обслуживание корпоративных клиентов — не проблема, проблема — заработать», — говорит зампред правления «Ренессанс Кредита» Сергей Королев. По его словам, корпоративный рынок давно поделен, а чтобы привлечь клиентов, нужно демпинговать.