Бывший гендиректор брокерской компании признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами на 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Фигурант совместно с соучастником, зная о заключенных между компанией и гражданами договорах, согласно которым компания обязалась оказывать последним услуги по совершению сделок на биржевом и не биржевом рынках с принадлежащими им ценными бумагами, представили в депозитарий фиктивные поручения на перевод акций. На основании этого они осуществили списание акций клиентов в пользу брокерской компании. Материальный ущерб от противоправной деятельности, причиненный 105 клиентам компании, составил около 100 млн рублей», — отметили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование дела завершено, Лефортовский суд Москвы приговорил злоумышленника к семи годам лишения свободы. Его соучастник объявлен в международный розыск.

Суд также признал за потерпевшими право на удовлетворение гражданских исков, заявленных в ходе расследования уголовного дела, добавили в МВД.