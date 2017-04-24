Торги акциями в РФ стартовали в понедельник положительным движением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:09 мск индекс ММВБ повысился на 0,9% к уровню предыдущего закрытия и составил 1 962,18 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,47% до 1 100,07.

«Котировки нефти Brent демонстрируют отнюдь не впечатляющую динамику. Стоимость сырья североморской марки балансирует в промежутке 52—53 доллара за баррель, но, пока удерживается планка в 50 долларов за баррель, можно считать такие колебания неопасными. На российский фондовый рынок в понедельник, 24 апреля, напрашивается коррекционное снижение индексов. Слабая нефть может оказывать дополнительное давление на настроения инвесторов в РФ. Курс доллара США с высокой вероятностью может продолжить консолидацию в районе 56—56,5 рубля за доллар на торгах в понедельник. Риски глубокого ослабления рубля на текущий момент, по нашим оценкам, по-прежнему невысоки. Между тем евро в этот день, скорее всего, ожидает движение наверх, в область 61—61,5 рубля за евро», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.